Kosmiczna misja z Grudziądza nie została odwołana! W mieście rozpoczął się Astrofestiwal [DUŻO ZDJĘĆ!]

Do wypadku doszło około godz. 14:00, we wsi Dziedno, między Sępólnem Krajeńskim i Bydgoszczą - gmina Sośno. Motocyklista jest ranny. Czytaj dalej »

Zaplanowano także widowisko słowno-muzyczne „Po drugiej stronie teleskopu! Kosmolekcja – podróż w nieznane” w wykonaniu Teatru Katarynka, a także spotkania z popularyzatorami nauki: Jerzym Rafalskim, Bogumiłem Radajewskim („Astronarium TVP”) oraz Mateuszem Józefowiczem. W programie są także warsztaty muzyczne z udziałem zespołu Voices of the Cosmos, wizyta w planetarium plenerowym „Syriusz”, eksperymenty naukowe, warsztaty, wystawy, symulatory lotów i atrakcje dla najmłodszych – w tym dmuchańce i kosmiczna fotobudka. Na miejscu jest nasz reporter Marcin Doliński, nasz Dział Promocji i Marketingu, PiK-owy specjalista od kosmosu Piotr Majewski. Więcej w relacji niżej: Aatrofestiwal potrwa do godz. 20.00 na terenie grudziądzkiej Mariny.

