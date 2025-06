Sale operacyjne otwarte dla przyszłych studentów! Biała sobota w Szpitalu Wojskowym

Do wypadku doszło około godz. 14:00, we wsi Dziedno, między Sępólnem Krajeńskim i Bydgoszczą - gmina Sośno. Motocyklista jest ranny. Czytaj dalej »

Półtora promila alkoholu miał we krwi kierowca, który spowodował poranną kolizję w Bydgoszczy. Na ulicy Powstańców Wielkopolskich doszło do zderzenia… Czytaj dalej »

Trasa kolejowa z Rypina przez Brodnicę do Jabłonowa Pomorskiego w woj. kujawsko-pomorskim przejdzie remont, przez co skróci się podróż pociągiem. Koszt… Czytaj dalej »

O szczegółach mówi płk rez. dr n. med. Robert Włodarski zastępca komendanta do spraw medycznych w szpitalu wojskowych. - Biała sobota to jest właściwie taki symbol wyjścia z jakąś ofertą niestandardową. Bardzo ściśle współpracujemy z Politechniką Bydgoską i z Wydziałem Lekarskim. Myśląc o przyszłych studentach organizujemy spotkania na bloku operacyjnym. - Jestem z Kwidzyna, jestem tegoroczną maturzystką i chciałabym wybrać kierunek lekarski. Jeszcze jednak nie podjęłam decyzji. Ogólnie lubię zagadki, więc raczej bardzo mnie interesują działania diagnostyczne. - Nie wybieram się na kierunek lekarski, ale to wydarzenie jest ciekawe, można zobaczyć, jak ta dziedzina wygląda od wnętrza, od środka. Opowieść o kardiochirurgii zrobiła na mnie wrażenie - te zastawki i ich wstawianie.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.