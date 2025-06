Kolizja autobusu i dwóch aut w Bydgoszczy. Jeden z kierowców był nietrzeźwy

2025-06-14, 20:07 Redakcja/Patrycja Malinowska

Półtora promila alkoholu miał w organizmie sprawca kolizji w Bydgoszczy/fot. ilustracyjna, Pixabay

Półtora promila alkoholu miał we krwi kierowca, który spowodował poranną kolizję w Bydgoszczy. Na ulicy Powstańców Wielkopolskich doszło do zderzenia autobusu i dwóch samochodów osobowych. Nikomu nic się nie stało.

- Z informacji przekazanych przez policjantów pracujący na miejscu zdarzenia wynika, że 44-letni kierujący pojazdem marki Peugeot 206 nie zastosował się do sygnalizatora świetlnego nadającego czerwoną barwę światła, a następnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, przez co doprowadził do zderzenia z prawdą osobowym marki Skoda i autobusem - mówił st. sierż. Jakub Skrzypek z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Dodał, że żaden z uczestników nie odniósł poważnych obrażeń. - Policjanci zbadali trzeźwości kierujących. Sprawca zdarzenia miał półtora promila alkoholu w organizmie. Kierującemu pojazdem marki Peugeot zatrzymano dowód rejestracyjny oraz prawo jazdy. Czekają go także konsekwencje prawne.