Oby skończyło się na ćwiczeniach! Mistrzowie pierwszej pomocy PCK rywalizowali w Bydgoszczy

2025-06-14, 17:54 Wiktor Sobociński/Redakcja

16 zespołów z całej Polski brało udział w etapie centralnym 31. Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Na każdej z szesnastu stacji rozrzuconych po bydgoskim Myślęcinku młodzież ze szkół ponadpodstawowych musiała wykazać się wiedzą praktyczną i teoretyczną związaną z udzieleniem pierwszej pomocy.

- Zespoły odpowiednio przygotowane na kursach pierwszej pomocy, także Polskiego Czerwonego Krzyża, przyjeżdżają razem ze swoimi apteczkami i mają przygotowane stacje urazowe. To są stacje, na które zespół wchodzi, musi rozpoznać sytuację, ustalić, czy jest dlatego tego zespołu bezpiecznie i zobaczyć, co się stało z poszczególnymi poszkodowanymi - mówi organizatorka mistrzostw, Patrycja Zachaj.

Paweł Kruza, ratownik w grupie ratownictwa medycznego relacjonuje, co się dzieje na jego stacji. - Pozorujemy zdarzenie, gdzie dwóch pracowników używało piły. Niestety, ze względu na niefortunne zdarzenie doszło do obcięcia kończyny. Głównym zadaniem jest przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo, ponieważ piła nadal działa. Gdyby to było realne zdarzenie, mielibyśmy do czynienia z naprawdę masywnym krwawieniem. Uważam, że poszło nam dość dobrze nie było większych błędów (...).



Ogłoszenie wyników zaplanowano na 18:30 na Różopolu.