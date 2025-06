Rodzina Dąbrowskich z gminy Płużnica straciła dom. Można im pomóc [zdjęcia]

Od ucha do ucha do 15:00

Z pomocą ruszyła już gmina i jej mieszkańcy. Uruchomiono m.in. specjalną zbiórkę. - Utworzyłem zbiórkę internetową na poczet zebrania funduszy na odbudowę tego domu, aby rodzina mogła czym prędzej odzyskać swój kawałek miejsca na ziemi - mówi Krzysztof Świerczyński, w-ce przewodniczący rady gminy Płużnica, koordynator zbiórki. -Docelowa kwota to 500 tys. zł, ale wiemy, że wszystko jest uzależnione od naszych darczyńców. Mamy kilka pomysł jak im pomóc. Od zebranej kwoty będzie zależeć czy będzie to odbudowa czy uda nam się postawić nowy budynek. Zbiórka prowadzona jest na portalu Zrzutka.pl Bezpośredni link TUTAJ .

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.