W Sicienku jest kolorowo, smacznie i swojsko. Polskie Radio Pik poleca ten jarmark! [zdjęcia]

Do wypadku doszło około godz. 14:00, we wsi Dziedno, między Sępólnem Krajeńskim i Bydgoszczą - gmina Sośno. Motocyklista jest ranny. Czytaj dalej »

Podczas wydarzenia można kupić produkty regionalne od lokalnych wystawców. Są także atrakcje wpisujące się w temat przewodni – pokaz kulinarny „Gotowanie bez resztek” czy panel dyskusyjny. Jak co roku odbędą się: konkurs picia soków na czas i degustacja potraw. Chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach pszczelarskich, grze terenowej, a także posłuchać występu Zespołu Wrzos. Dodatkowo podczas Jarmarku odbędzie się konkurs kulinarny „Smaki Trzech Dolin” (organizator: Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Centrum Kultury w Sicienku). Impreza z każdym rokiem staje się coraz większym przedsięwzięciem – w ubiegłej edycji wzięło udział aż 50 lokalnych wystawców. Dla odwiedzających Jarmark gości jest on okazją do zakupu regionalnych produktów, spotkania z pasjonatami i ekspertami oraz wzięcia udziału w przygotowanych warsztatach, wykładach czy panelach dyskusyjnych.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.