W takim modelu czołgu jeździli czterej pancerni i Szarik. Militarny piknik w Toruniu [zdjęcia]

2025-06-14, 13:10 Monika Kaczyńska/Redakcja

Jest sprzęt wojskowy - ciężarówki, transportery i czołgi, stoiska z militariami i wojskowa grochówka. W Muzeum Twierdzy Toruń trwa V Muzealny Piknik Militarny.

- Przyjechali do nas ci z większym sprzętem: historycznym militarnym, na kołach, na pół gąsienicach, na gąsienicach. Większe, mniejsze, czołgi no i też mamy nowoczesny sprzęt wojskowy w postaci działa samobieżnego w postaci wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej - mówi Adam Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu - Muzeum Twierdzy Toruń.



- Byłem we wnętrzu maszyny. Czołg T-34-85 to jest model znany z serialu „Czterej pancerni i pies". Mamy tu taką, można powiedzieć, perełkę, bo zobaczyć taki czołg kompletny i w dodatku wciąż na chodzie to nie lada gratka.



- Mąż z synkiem bardzo chcieli tu przyjść i mnie namówili. Synek specjalnie dzisiaj się przygotowywał. Cały czas myślał o tym, żeby wejść do czołgu, więc jesteśmy już gotowi, prawda, Adaś? - Tak!



Podczas pikniku prezentowane są zabytkowe pojazdy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej, a więc Rudy T-34, Sherman, najcięższy czołg używany w Wojsku Polskim, a więc IS-2, pojazdy z 1 Dywizji Pancernej generała Maczka. Dodatkowo są stoiska z militariami, grochówka wojskowa oraz możliwość sprawdzenia się na strzelnicy.



Zobaczyć będzie można również współczesną broń strzelecką, odwiedzić muzealny kiermasz. Jest też stoisko z militariami, kolekcja zabytkowych pojazdów oraz wiele innych atrakcji przygotowanych specjalnie na tę okazję.



W czasie pikniku wystawę stałą w Muzeum Twierdzy Toruń można zwiedzać w promocyjnej cenie – bilet wstępu kosztuje 5 zł. Dodatkowo w godzinach od 11:00 do 16:00 (co godzinę) będzie można skorzystać z oprowadzania z przewodnikiem – również za 5 zł. V Piknik Militarny odbywa się w godz. 10:00–18:00.



Wydarzenie organizowane jest przy wsparciu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urzędu Miasta Torunia.



Piknik trwa od piątku do niedzieli. Stoiska można odwiedzać od 10:00-18:00. Wstęp jest wolny.