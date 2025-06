Wymienią szyny, podkłady, mosty. Szykują się zmiany na trasie Rypin -Jabłonowo

Obecnie przez Rypin kursuje tylko jedna para pociągów- PKP InterCity „Flisak" relacji Gdynia-Katowice./fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Trasa kolejowa z Rypina przez Brodnicę do Jabłonowa Pomorskiego w woj. kujawsko-pomorskim przejdzie remont, przez co skróci się podróż pociągiem. Koszt inwestycji sięgnie prawie 115 mln zł netto - poinformował Przemysław Zieliński z PKP Polskie Linie Kolejowe.

Po zakończeniu remontu, który ma ruszyć niebawem, możliwe będzie uruchomienie regularnych połączeń dla mieszkańców Rypina i okolic. Od 2021 r. w Rypinie zatrzymuje się wyłącznie pociąg TLK Flisak.



Remont obejmie prawie 50-kilometrową trasę Rypin - Brodnica - Jabłonowo Pomorskie, na odcinkach linii kolejowych nr 33 Kutno - Brodnica oraz nr 208 Działdowo - Chojnice.



Na szlaku Rypin - Kretki - Brodnica wymienione zostaną szyny i podkłady oraz uzupełniona zostanie podsypka tłuczniowa, a także naprawione zostaną 32 obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty i przepusty). Nową nawierzchnię zyska 17 przejazdów kolejowo-drogowych i peron nr 2 na przystanku Kretki.

Pomiędzy Brodnicą i Jabłonowo Pomorskie remont przejdą również torowiska oraz naprawionych zostanie 41 obiektów inżynierskich. Wymieniona zostanie nawierzchnia na 13 przejazdach. Prace obejmą też naprawę peronów i dojść do nich w Brodnicy Konojadach i Najmowie.



Po zakończeniu inwestycji i wydaniu wymaganych pozwoleń pociągi pojadą z prędkością 120 km/h, zamiast 80 km/h na linii nr 33 i 60 km/h na linii 208. To pozwoli skrócić podróż pociągiem z Rypina do Jabłonowa Pomorskiego o około 15 minut.

W czasie remontu na szklakach jednotorowych do grudnia uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Dla pociągu TLK Flisak zastępcza komunikacja będzie obowiązywać na odcinku Sierpc – Rypin – Brodnica – Grudziądz, a dla pociągów przewoźnika Arriva na odcinku Brodnica – Jabłonowo Pomorskie. W tym czasie TLK Flisak będzie poruszał się zmienioną trasą na odcinku Sierpc – Toruń Wschodni – Chełmża – Grudziądz.



Łączny koszt remontów na obu liniach wyniesie 114,9 mln zł netto (141,3 mln brutto), a sfinansowany zostanie ze środków własnych PKP PLK. Wykonawcą prac będzie Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe z Gdańska.