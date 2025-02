Inowrocław: Szef MON podpisał umowę na leasing od USA ośmiu śmigłowców Apache

2025-02-27, 11:44 Marcin Glapiak/PAP/Redakcja

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał w czwartek umowę rozpoczynającą procedurę leasingu od USA 8 śmigłowców szturmowych Ah-64D Apache/fot. PAP/Tytus Żmijewski

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał w czwartek umowę rozpoczynającą procedurę leasingu od USA 8 śmigłowców szturmowych Ah-64D Apache, które będą wykorzystywane przez Wojsko Polskie m.in. do szkoleń. - To dowód zaufania sojuszników - powiedział.

- Te osiem śmigłowców Apache dotrą w tym roku. Mamy optymistyczną wersję, że to będzie w czerwcu, najpóźniej we wrześniu - zapowiada wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Chciałbym, żeby się spełniła ta pierwsza prognoza. (...). Ta wersja jest trochę starsza, od tej, którą będziemy się posługiwać - bo my kupujemy najlepszą, najnowocześniejsza. Jednak jak dowiedziałem się od naszych pilotów, przygotowanie na tej wersji daje pełną zdolność do używania Ah-64D Apache. Dzięki tej umowie dwa lata krócej potrwa cykl szkolenia, szybciej będziemy gotowi.



- Decyzja, żeby wyleasingować 8 helikopterów Ah-64D Apache to jest jasny przykład doskonałych relacji, które mamy pomiędzy naszymi narodami, jak również naszego zaangażowania na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO - podkreślał Daniel Lawton, Chargé d'affaires a.i. USA w Polsce.



W ramach zawartych w czwartek w bazie lotniczej pod Inowrocławiem umów, Stany Zjednoczone przekażą Wojsku Polskiemu do użytkowania 8 śmigłowców Ah-64D Apache. Te śmigłowce dotrą do Polski przed zamówionymi w ub. r roku 96 sztukami Apache w najnowocześniej wersji AH-64E, i pozwolą m.in. na uprzednie rozpoczęcie szkoleń załóg i obsługi technicznej.



Leasing śmigłowców ma stanowić tzw. rozwiązanie pomostowe - czyli zapobieżenie sytuacji, w której stary sprzęt zostanie wycofany z użycia, a zamówiony nowy nie zostanie jeszcze wdrożony; dostawy zamówionych dla polskiej armii „docelowych" 96 Apache mają bowiem rozpocząć się dopiero w 2028 roku.



Umowa została podpisana w 56. Bazie Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu.