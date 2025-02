Można uzyskać do 50 tys. zł. Wiceminister Marek Krawczyk promuje ważny program [Rozmowa Dnia]

2025-02-27, 09:11 Maciej Wilkowski/Redakcja

Marek Krawczyk, wiceminister do spraw społeczeństwa obywatelskiego/fot. Radosław Łączkowski

70 milionów złotych dostaną organizacje pozarządowe działające na wsi i w małych miejscowościach. To pula nowego programu. Mówił o nim w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK Marek Krawczyk, wiceminister do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Rozmawiał z nim Maciej Wilkowski.

W Grudziądzu, Golubiu-Dobrzyniu, Żninie, Solcu Kujawskim i we Włocławku odbyły się ostatnio spotkania dotyczące programu „Moc Małych Społeczności".

Jak mówił w „Rozmowie Dnia" minister Marek Krawczyk, przyszło na nie wielu przedstawicieli małych organizacji zainteresowanych wsparciem swojej działalności.

Mogą uzyskać do 50 tysięcy złotych. Ważna uwaga: w tym programie nie mogą uczestniczyć na przykład NGO - sy z Bydgoszczy czy Torunia, bo jest on adresowany do tych organizacji, które działają w miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców, czyli na przykład mogą o dotacje aplikować koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne czy kluby sportowe.



Rozmawialiśmy także o tym co sprawia, że ludzie chętniej angażują się w różnego rodzaju inicjatywy. Tu słowem kluczem jest sprawczość, a idealnym przykładem są budżety obywatelskie, które w naszym regionie cieszą się coraz większą popularnością i frekwencją, zarówno jeśli chodzi o liczby składanych projektów, jak i tych, którzy na nie głosują.



