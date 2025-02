Jak się żyje w Bydgoszczy? Mieszkańcy komentują ranking najbardziej przyjaznych miast [sonda]

2025-02-27, 13:07 Damian Klich/Redakcja

Wyspa Młyńska - kładka nad górnym korytem Brdy. Fot. Michał Słobodzian/archiwum

Bydgoszcz na 7. miejscu w „Rankingu najlepszych miast do życia”. Eksperci serwisu Business Insider zestawili ze sobą 16 miast wojewódzkich. Ranking aktualizowany jest co pół roku. Obecny powstał na podstawie danych z końca 2024 roku.

Kryteria oceny ekspertów obejmują między innymi: poziom bezrobocia, wynagrodzenie, ceny mieszkań z rynku wtórnego, dostępność lekarzy, przestępczość oraz jakość powietrza.

Co wypadło pozytywnie? Pytamy o to Martę Stachowiak, rzeczniczkę Urzędu Miasta Bydgoszczy

- Bydgoszcz najlepiej wypadła, jeśli chodzi o dostępność mieszkań i jakość powietrza. To, co ważne i co podkreślają twórcy rankingu: dane pochodzą z wiarygodnych źródeł między innymi z Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska czy Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.



Co na temat wyników rankingu sądzą bydgoszczanie? jak im się żyje? Opinie są różne.



- Wynik nie jest zły, ale mógłby być lepszy. Jestem od urodzenia bydgoszczaninem i zostanę nim do końca. Żyje się dobrze...

- Tak sobie. Nie mam gdzie samochodu zaparkować. Tragedia...

- Mi się żyje bardzo dobrze. Wiele lat tu mieszkam...

- Komunikacja miejska jest zbyt rzadka. Stare tramwaje to jest okropność...

- Jest coraz ładniej, mamy czym się pochwalić. Gdy ktoś przyjedzie spoza Bydgoszczy, to jest gdzie oprowadzić...

- Podoba mi się w Bydgoszczy, że wszystko jest tutaj skumulowane, bardzo blisko siebie. Lubię to, że jest właśnie takie kameralne...



Negatywnie oceniono poziom średniego wynagrodzenia. Na pierwszym miejscu jest Poznań, przed Rzeszowem i Gdańskiem. Za Bydgoszczą znalazły się Warszawa, Szczecin, Kraków, Wrocław czy Lublin.