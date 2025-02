Jak oni parkują?! Rekordowa liczba telefonów do bydgoskiej Straży Miejskiej [zdjęcia]

2025-02-27, 14:47 Agata Raczek/Redakcja

Aż kilkanaście tysięcy zgłoszeń w sprawie złego parkowania samochodów odebrali bydgoscy strażnicy miejscy w minionym roku. Był to najczęstszy powód telefonów od mieszkańców.

- Bydgoszczanie zgłosili do nas ponad 15 tysięcy przypadków dotyczących nieprawidłowego parkowania, więc w reakcji na te zgłoszenia podejmowaliśmy stosowne działania - mówi Jacek Anhelt, komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy.



Zdaniem radnej Grażyny Szabelskiej (PiS) powodem łamania tego przepisu jest zbyt mała liczba miejsc parkingowych. - Mieszkańcy chcieliby prawidłowo parkować, ale często po prostu nie mają gdzie zostawić samochodu - ocena radna.



Zastępca prezydenta Bydgoszczy, Mirosław Kozłowicz tłumaczy, że trendy jednoznacznie wskazują, że ruch kołowy i parkowanie w centrum powinny być ograniczane. - W centrach miast generalnie odchodzi się od budowania dużych parkingów. My mamy w Bydgoszczy parkingi kubaturowe niedaleko Starego Rynku. Mamy na ulicy Kujawskiej parking Park&Ride.



Władze w Bydgoszczy zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej, a z kolei źle zaparkowane auta często blokują ruch tramwajów. Tak było we wtorek, gdy na ul. Gdańskiej źle zaparkowany samochód wstrzymał ruch 11 tramwajów.

Paraliż bydgoskiej komunikacji zakończył przyjazd lawety, która odholowała pojazd. Kierowca, oprócz mandatu musiał pokryć koszty holowania.



Strażnicy miejscy w Bydgoszczy oprócz interwencji dotyczących nieprawidłowego parkowania pomagali także osobom bezdomnym i bezpańskim zwierzętom. Wzywani byli również w przypadkach niszczenia zieleni, spalania odpadów czy niebezpiecznego zachowania osób nietrzeźwych.



Jak nie należy parkować? Bydgoska Straż Miejska prezentuje to na tej stronie: TUTAJ

