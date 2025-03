Koniec parkowania za darmo! Wymienili parkomaty i poszerzyli płatną strefę w Bydgoszczy

2025-03-03, 12:40 Tatiana Adonis/Redakcja/PAP

Na ul. Sportowej w Bydgoszczy dotąd można było parkować za darmo, od 3 marca już trzeba zapłacić/fot. Tatiana Adonis

Nowe parkomaty pojawiły się na bydgoskich ulicach. Od poniedziałku rozszerzona została także Strefa Płatnego Parkowania. Teraz trzeba płacić za korzystanie z miejsc także w dzielnicach Okole, Wilczak i Babia Wieś.

Jedni chwalą, inni krytykują - od 3 marca obowiązują nowe granice strefy płatnego parkowania w Bydgoszczy. Strefa jest większa, a liczba płatnych miejsc wzrosła z 3 do prawie 6 tys. Do strefy płatnego parkowania włączone zostały m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach czy Babiej Wsi. Parkomaty pojawiły się m.in. na ulicach Chodkiewicza, Nakielskiej, Granicznej, Powstańców Wielkopolskich, Cichej, czy Sportowej.



Co dokładnie się zmieniło?

Zmieniły się granice pomiędzy strefami A i B. Do podstrefy A włączone zostały tereny pomiędzy ulicami Gdańską i Pomorską, pomiędzy ulicami 3 Maja, Paderewskiego, Ossolińskich i Piotrowskiego, a także pomiędzy ulicami Poznańską, Kruszwicką i Focha.



W podstrefie B znalazły się tereny wokół podstrefy A ograniczonej ulicami Zygmunta Augusta, Kamienną, Wyszyńskiego, Skłodowskiej-Curie, Pestalozziego, Jagiellońską, Krakowską, Toruńską, Ustronie, Kujawską, Wały Jagiellońskie, Grudziądzkiej i Teskowej, placem Poznańskim, ulicami Doliną, Wrocławską, Grunwaldzką, Graniczną, Unii Lubelskiej i Langiewicza. Podstrefą B objęte jest również parkowanie wzdłuż ul. Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ul. J. Kraszewskiego. W podstrefie C nadal znajduje się część parkingu wielopoziomowego przy ul. Grudziądzkiej.



Zapłać kartą albo BLIK-iem

Wymienione zostały parkometry na takie, które pozwalają m.in. na płacenie kartą i BLIK-iem. Mieszkańcy domów przy ulicach w strefie płatnego płatnego parkowania będą mogli wykupić abonament w podstrefie A za 30 zł, w podstrefie B za 20 zł.



Nie zmieni się cennik strefy płatnego parkowania. W podstrefach A i C za pół godziny parkowania trzeba zapłacić 1,9 zł, za godzinę 3,8 zł, a w podstrefie D - odpowiednio 1,3 zł i 2,6 zł.



Jak korzystać z nowych parkomatów? Instrukcja: TUTAJ