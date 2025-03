Oburzony tłum na bydgoskich Wyżynach! Pod blokami po cichu ustawiono parkomaty

2025-03-03, 07:00 Jolanta Fischer/Redakcja

Protest pod blokiem nr 7 przy ul. Przyjaznej. Chodzi o opłaty za parkowanie/fot. Jolanta Fischer

Mieszkańców z bydgoskich Wyżyn zaskoczyła informacja o wprowadzeniu przed ich blokami całodobowych opłat za parkowanie. W niedzielę wieczorem przed budynkiem nr 7 odbył się protest. Są pierwsze decyzje.

Mieszkańcy uważają, że takie działania spółdzielni to cios także dla przedsiębiorców i pracowników pobliskich sklepów, czy przychodni. Ludzie są oburzeni m.in. tym, że spółdzielnia „Budowlani" nie zapytała ich wcześniej o zdanie, a o wprowadzanych zmianach dowiedzieli się dopiero w sobotę, 1 marca. Pytają, dlaczego ulica Przyjazna jest coraz mniej przyjazna dla właścicieli samochodów, dla mieszkańców.

- Spółdzielnia naruszyła zasady współżycia społecznego przez diametralne zróżnicowanie opłat za parkowanie - mówi mieszkanka osiedla, Anna Dolińska. - Jest 50 złotych dla najemców lokali użytkowych, a dla mieszkańców jest 180 złotych. My nie wiemy, czy wysokość tych opłat została ustalona uchwałą zarządu, czy uchwałą członków.



Mieszkańcy przygotowują pisma do prezesa „Budowlanych". Pierwsze to prośba o wyjaśnienia, drugie wezwanie do zaprzestanie „nielegalnych praktyk". W planach mają także złożenie skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.



Więcej w relacji Jolanty Fischer.