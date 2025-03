Nie zgadzają się na zamknięcie zakładów Qemetica Soda! Protest w Janikowie

- Musimy postawić na nogi branże, od których będzie zależało nasze bezpieczeństwo i odporność, to między innymi branża chemiczna i to jest szansa na… Czytaj dalej »

- Niech nasz gniew i sprzeciw staną się naszą siłą – ogłaszali organizatorzy protestu przez megafon. - Chcemy, żeby nasze miasto żyło, a nie umarło śmiercią naturalną – mówili protestujący. - Gdzie pójdziemy do pracy? Każdy ma rodzinę na utrzymaniu, jakieś kredyty. Walczymy, żeby nie zamykali zakładów. Sprzeciwiamy się, ponieważ to jest bardzo ważna gałąź polskiej gospodarki, na którą są narzucone europejskie blokady. - Będziecie blokowali drogi razem z nami? - pytali organizatorzy wydarzenia. - Tak – odpowiadali ludzie. Przypomnijmy - nad janikowskim zakładem wisi groźba zamknięcia. Pracę może stracić pół tysiąca pracowników i tysiąc osób współpracujących z zakładem. Qemetica złą sytuację w Janikowie tłumaczy kryzysem na europejskim rynku sody oraz rosnącą presją regulacyjną ze strony Unii Europejskiej.

