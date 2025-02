Na nic protesty. Ośrodki medycyny pracy z regionu będą połączone. A centrala w Toruniu

2025-02-17, 16:17 Michał Zaręba/Redakcja

Działacze PiS Wojciech Bielawa i Jarosław Wenderlich już jesienią 2024 roku protestowali przeciwko lączeniu ośrodków WOMP/fot. Jolanta Fischer/archiwum

Jest zgoda sejmiku województwa na powołanie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Medycyny Pracy. Obecnie trzy ośrodki - w Bydgoszczy, we Włocławku i w Toruniu. Teraz zostaną połączone w jeden organizm. Radni nie byli jednak jednogłośni - do rozłamu doszło w klubie PiS.

- Dane które otrzymała Komisja rewizyjna Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego wskazują, że przychody z zakresu medycyny pracy i liczba osób, które korzystały z tych świadczeń jest największa w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy - mówi radny Jarosław Wenderlich (PiS). - Praktycznie ta liczba wynosi tyle samo, co Toruń i Włocławek razem wzięte.



Radny PiS z Torunia, Przemysław Przybylski podkreśla, że oprócz tego, że dyrekcja będzie skonsolidowana w Toruniu, to nic się nie zmienia. - Patrząc przez pryzmat doświadczenia członka Komisji zdrowia uważam, że nie pogorszą się warunki ani dla Bydgoszczy, ani dla Włocławka. Konsolidacja może się przyczynić do jeszcze lepszego procesu zarządzania kadrowego i finansowego.



- Chcemy WOMP- y rozwijać, a nie likwidować - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa. - Przenosimy doświadczenie WOMP-u toruńskiego do Bydgoszczy i do Włocławka po to, aby zwiększyć możliwości przychodowe zarówno bydgoskiego, jak i włocławskiego ośrodka, aby placówki, które są ZOZ-ami nie były deficytowymi.



Więcej informacji na ten temat i o innych punktach sesji sejmiku w relacji Michała Zaręby niżej.