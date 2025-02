Sprofanowali i rozbili figurę Matki Bożej, ale to nie koniec tej historii. Jest wielki odzew

2025-02-17, 19:31 Marta Kocoń/Redakcja

Do dewastacji kapliczki przy fordońskim kościele doszło w nocy z piątku na sobotę/fot. Jerzy Rusiniak/Diecezja Bydgoska

Fala życzliwości i wsparcia ruszyła po zniszczeniu figury Matki Bożej przy kościele w bydgoskim Starym Fordonie. Ktoś przyniósł od siebie z domu zastępczy posążek. Do proboszcza zgłaszają się także firmy, które chcą odrestaurować uszkodzoną figurę.

Do dewastacji kapliczki przy fordońskim kościele doszło w nocy z piątku na sobotę.

- Mamy zeznania świadka - mówi Damian Amon Rączka ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. - Pani widziała grupę młodych ludzi, którzy przyjechali autobusem i poszli prosto do tej figurki. Zaczęli ją kopać i faktycznie ją zdewastowali, oderwali od postumentu i w takiej formie zostawili. Przyznaję, że bardzo nas to oburzyło, dlatego że jest to miejsce kultu. Ludzie potrzebują tej przestrzeni, żeby się pomodlić, zatrzymać się i nikt nie ma prawa, bez względu na to, o jakiej religii byśmy nie mówili, dewastować takiego miejsca - komentuje społecznik.

Stowarzyszenie za pośrednictwem swojej strony na Facebooku apeluje do świadków zdarzenia, a także do sprawców - by sami zgłosili się na policję.



To już nie pierwszy raz, jak figurka Maryi komuś w tym miejscu, jak mówi ks. Karol Glesmer, proboszcz parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy – „przeszkadzała”. Poprzednią figurę skradziono, została odnaleziona po roku. Zastąpiła ją ta, którą teraz zdewastowano.

- Ta figurka nie przedstawia wartości materialnej, ale dla wielu ludzi w Fordonie była ważna – mówi o zniszczonym posągu Matki Bożej ks. Karol Glesmer. Otuchy dodaje odzew życzliwych ludzi.

- Jakaś pani wieczorem przyniosła figurę Matki Boskiej: „Ode mnie z domu wzięłam. Może się przyda, żeby w to puste miejsce postawić" - powiedziała. Sześcioletnia dziewczynka przesłała rysunek z prośbą, żeby może zabezpieczyć twardym szkłem tę figurę. To są bardzo wzruszające rzeczy - mówi ks. proboszcz.



Wspomina także o mailach. - Dostałem kilka wiadomości od firm z Polski, których nawet nie znam. Zgłaszają, że chętnie odrestaurują tę figurę, bo to jest bardzo ważne. Te gesty chwytają za serce, za serce, które tak naprawdę zabolało. Prościej byłoby może postawić w tym momencie nową figurę, a jednak chcemy odnowić tę, żeby wróciła na swoje miejsce - opowiada ks. proboszcz Glesmer.



Policja prowadzi sprawę w kierunku zniszczenia mienia. Jak się dowiedzieliśmy, w poniedziałek policjanci pozyskiwali monitoring.