Cukierki przetrwały tylko dobę! Ozdoby świąteczne zdewastowane w Świeciu [zdjęcia]

2025-11-27, 12:04 Marcin Doliński/Redakcja

Tak wyglądały świąteczne ozdoby w Świeciu przed zniszczeniem, przetrwały tylko dobę/fot. materiały Urzędu Gminy w Świeciu

Wandale połamali świąteczne cukierki, które zdobiły ulice w Świeciu. Urzędnicy wystosowali apel z prośbą o pomoc w poszukiwaniu sprawców.

- Żądamy ścigania i ukarania sprawcy. Cały czas działamy, wystosowaliśmy apel na naszej stronie urzędowej, gdzie zwracamy się do mieszkańców z prośbą o jakąkolwiek pomoc – mówi Magdalena Arczyńska-Górna, kierownik wydziału rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Świeciu. - Jeśli ktoś był świadkiem tych wydarzeń, prosimy o kontakt.



Jak dodaje urzędniczka, świąteczne cukierki przetrwały tylko dobę. - Z relacji świadków wynika, że to była grupka młodzieży około 15 lat – mówi. - Ozdoby zostały dosłownie skopane, zmiażdżone, poprzewracane. W tym momencie każdy cukierek jest w dwóch, trzech elementach. To całkowita dewastacja tych ozdób, nie jesteśmy w stanie już dokonać jakichkolwiek napraw.



Przypomnijmy, że w zeszłym roku dwukrotnie zniszczono ozdoby świąteczne w Świeciu - nadpalono sanie, choinkę i zniszczono iluminację świetlną.