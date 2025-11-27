Cukierki przetrwały tylko dobę! Ozdoby świąteczne zdewastowane w Świeciu [zdjęcia]

2025-11-27, 12:04  Marcin Doliński/Redakcja
Tak wyglądały świąteczne ozdoby w Świeciu przed zniszczeniem, przetrwały tylko dobę/fot. materiały Urzędu Gminy w Świeciu

Tak wyglądały świąteczne ozdoby w Świeciu przed zniszczeniem, przetrwały tylko dobę/fot. materiały Urzędu Gminy w Świeciu

Wandale połamali świąteczne cukierki, które zdobiły ulice w Świeciu. Urzędnicy wystosowali apel z prośbą o pomoc w poszukiwaniu sprawców.

- Żądamy ścigania i ukarania sprawcy. Cały czas działamy, wystosowaliśmy apel na naszej stronie urzędowej, gdzie zwracamy się do mieszkańców z prośbą o jakąkolwiek pomoc – mówi Magdalena Arczyńska-Górna, kierownik wydziału rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Świeciu. - Jeśli ktoś był świadkiem tych wydarzeń, prosimy o kontakt.

Jak dodaje urzędniczka, świąteczne cukierki przetrwały tylko dobę. - Z relacji świadków wynika, że to była grupka młodzieży około 15 lat – mówi. - Ozdoby zostały dosłownie skopane, zmiażdżone, poprzewracane. W tym momencie każdy cukierek jest w dwóch, trzech elementach. To całkowita dewastacja tych ozdób, nie jesteśmy w stanie już dokonać jakichkolwiek napraw.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku dwukrotnie zniszczono ozdoby świąteczne w Świeciu - nadpalono sanie, choinkę i zniszczono iluminację świetlną.

Relacja Marcina Dolińskiego

Świecie nad Wisłą
Zdewastowane ozdoby świąteczne w Świeciu/fot. materiały Urzędu Gminy Zdewastowane ozdoby świąteczne w Świeciu/fot. materiały Urzędu Gminy Zdewastowane ozdoby świąteczne w Świeciu/fot. materiały Urzędu Gminy Zdewastowane ozdoby świąteczne w Świeciu/fot. materiały Urzędu Gminy

Region

Fundacja Makowo ze Świecia remontuje mieszkanie. Koszt Jeden uśmiech [zdjęcia]

Fundacja Makowo ze Świecia remontuje mieszkanie. Koszt? Jeden uśmiech [zdjęcia]

2025-11-27, 16:40
CBA bada umowy Fundacji Lux Veritatis. Ojciec Rydzyk: Nie mamy nic do ukrycia

CBA bada umowy Fundacji Lux Veritatis. Ojciec Rydzyk: „Nie mamy nic do ukrycia"

2025-11-27, 15:53
Trasa Wągrowiec-Damasławek: wypadek karetki pogotowia. Nie żyje kierowca ambulansu [wideo, zdjęcia]

Trasa Wągrowiec-Damasławek: wypadek karetki pogotowia. Nie żyje kierowca ambulansu [wideo, zdjęcia]

2025-11-27, 15:22
Groźnie wyglądający wypadek z udziałem wozu straży pożarnej na obwodnicy Kowala

Groźnie wyglądający wypadek z udziałem wozu straży pożarnej na obwodnicy Kowala

2025-11-27, 14:07
Wybory w Wieńcu. Koniec śledztwa w sprawie mylnego przypisania głosów kandydatom na prezydenta RP

Wybory w Wieńcu. Koniec śledztwa w sprawie mylnego przypisania głosów kandydatom na prezydenta RP

2025-11-27, 11:10
Nie żyje 38-latek znaleziony na osiedlu Bajka w Bydgoszczy. Zmarł w szpitalu Jurasza

Nie żyje 38-latek znaleziony na osiedlu Bajka w Bydgoszczy. Zmarł w szpitalu Jurasza

2025-11-27, 10:16
Przewrócone drzewa, powalone słupy energetyczne. Strażacy pracowali całą noc [zdjęcia]

Przewrócone drzewa, powalone słupy energetyczne. Strażacy pracowali całą noc [zdjęcia]

2025-11-27, 08:26
Urząd Gminy w Gniewkowie rozpoczyna proces likwidacji Szkół Podstawowych w Kijewie i Gąskach

Urząd Gminy w Gniewkowie rozpoczyna proces likwidacji Szkół Podstawowych w Kijewie i Gąskach

2025-11-27, 07:50
Uwaga Czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej w Kujawsko-Pomorskiem

Uwaga! Czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej w Kujawsko-Pomorskiem

2025-11-26, 21:43

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę