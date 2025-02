Wideo z tramwajem ma ponad 2,2 mln wyświetleń! Przybyło nam 2 tys. obserwatorów!

Wideo udostępnił nam bydgoski Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Wydarzeniem od czwartku żyła Bydgoszcz i nie tylko. Na nagraniu widać, jak tramwaj skręcający z ul. Gdańskiej w Jagiellońską, wypada z torów i z impetem wjeżdża w budynek dawnego klubu Savoy. Wideo ma już ponad 2,2 mln wyświetleń i ponad 4,4 tys. reakcji, nie wspominając już o setkach komentarzy. Równocześnie zapraszaliśmy nowe osoby do obserwowania profilu Polskiego Radia PiK na Facebooku i w ciągu dwóch dni udało się pozyskać około 2 tys. nowych obserwatorów! Duże zmiany możecie obserwować od tygodnia także na naszym radiowym kanale YouTube. Można tam obejrzeć m.in. najciekawsze fragmenty wypowiedzi naszych gości z porannych „Rozmów Dnia”, a także wspomniane nagranie z wypadku tramwaju w centrum Bydgoszczy. W ciągu ostatniego miesiąca mieliśmy ponad 77 tys. wyświetleń. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami wideo, zapraszamy do obserwowania TUTAJ .

