Finansowe konsekwencje za wjazd tramwajem w kamienicę w Bydgoszczy

2025-02-19, 14:48 Tatiana Adonis / Redakcja

Tramwaj wykoleił się w centrum Bydgoszczy. Wiózł około 50 pasażerów / Fot. ITS Bydgoszcz

Miejskie Zakłady Komunikacyjne wyciągną służbowe konsekwencje wobec motorniczego, który wjechał tramwajem w kamienicę w centrum Bydgoszczy - dowiedziało się Polskie Radio PiK. - Mężczyzna straci premię - mówi nam prezes bydgoskich MZK, Piotr Bojar.

- Na podstawie analizy zdarzenia podjęliśmy decyzję o karze finansowej wobec motorniczego - mówi Piotr Bojar, prezes MZK w Bydgoszczy. - Aby nie uszczuplać jednorazowo pensji, takie kary są rozkładana np. na trzy następujące po sobie wypłaty. Uznajemy, że mógł się przyczynić do takiego stanu rzeczy, ale w głównej mierze wina leży po stronie stanu torowiska.



Do zdarzenia doszło 11 lutego tego roku. Skręcająca z ul. Gdańskiej w Jagiellońską "szóstka" wypadła z szyn i wjechała między arkady byłego klubu Savoy. Motorniczy był trzeźwy. Pasażerom nic się nie stało, skończyło się na kilkugodzinnych utrudnieniach.







Według Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z zapisu monitoringu wynika, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia była zbyt szybka jazda. Wewnętrzne przepisy mówią, że przez zwrotnice i węzły rozjazdowe tramwaje powinny jeździć z prędkością nie większą niż 10 km/h, a motorniczy jechał 19 km/h.



Zajmujący się sprawą policjanci zapowiedzieli skierowanie sprawy do sądu, by to on rozstrzygnął o ewentualnej winie motorniczego. Na ostateczne wyjaśnienie czeka prezes MZK.



To nie pierwsze wykolejenie tramwaju w tym miejscu. Bydgoscy drogowcy mają w planach przebudowę torowiska w ciągu ul. Jagiellońskiej ale najwcześniej w 2027 roku.