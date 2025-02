Tramwaj uderzył w budynek dawnego Savoya w Bydgoszczy. MAMY WIDEO!!! [oglądaj]

2025-02-14, 14:52 Tatiana Adonis/Redakcja

W centrum Bydgoszczy, na zakręcie wykoleił się tramwaj. Wiózł około 50 pasażerów/fot. Marlena Kuczyniecka, archiwum

Dotarliśmy do nagrania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, na którym widać moment wykolejenia tramwaju na ul. Gdańskiej.

Przypomnijmy, we wtorek (11 lutego) Konstal linii nr 6 wypadł z torów i wjechał pod filary budynku po dawnym Savoyu.



Pasażerom nic się nie stało, ale przez prawie dwie godziny ruch w centrum miasta był utrudniony. Motorniczy był trzeźwy.



Sprawę tramwaju, który wjechał w kamienicę w centrum Bydgoszczy, wyjaśni sąd. Prezes MZK nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji wobec motorniczego.



Wiadomo, że zajmujący się sprawą wykolejonego tramwaju policjanci skierują sprawę do sądu.



– Policjanci zgromadzili materiał dowodowy, na podstawie którego sporządzą w stosunku do motorniczego wniosek o ukaranie do sądu. To on będzie wyjaśniał przyczyny tego zdarzenia – mówił asp. Krzysztof Bratz z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



Jakie są przyczyny wykolejenia? Nadmierna prędkość czy stan torowiska? Na drugi z powodów wskazują motorniczowie i zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych.



– Stan torowiska w niektórych miejscach wymaga nie tylko interwencji doraźnej, ale gruntownej przebudowy – wskazał Piotr Bojar, prezes MZK w Bydgoszczy.



Innego zdania są drogowcy, którzy przejrzeli wideo z monitoringu. – Z zapisu wynika, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość. Przez zwrotnice i węzły rozjazdowe tramwaje powinny jeździć z prędkością nie większą niż 10 km/h – przypomniała Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.



Motorniczy jechał z prędkością 19 km/h. Jednak prezes MZK uważa, że problem jest bardziej złożony i wina za to zdarzenie nie lezy tylko po stronie kierowcy tramwaju. Choć Piotr Bojar nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji wobec motorniczego.