W Bydgoszczy nadal palą śmieciami w piecach. Grozi za to nawet 500 zł mandatu

2025-02-19, 19:01 Damian Klich / Redakcja

Od 1 stycznia 2024 roku nie można też palić piecem bezklasowym, czyli tzw. kopciuchem. / Fot. Ilustracyjna, Pixabay

Straż Miejska w Bydgoszczy przypomina - palenie odpadami w piecach jest wykroczeniem, które należy zgłaszać. Wówczas do kontroli zostanie skierowany ekopatrol.

- Sytuacja jest znacznie lepsza niż w 2019 roku, gdy ekopatrol zaczynał swoją pracę - mówi Arkadiusz Bereszyński ze Straży Miejskiej w Bydgoszczy. - Liczba zgłoszeń dotyczących podejrzenia spalania odpadów spadła nawet o połowę. Coraz mniej ujawniamy takich wykroczeń.



Nie oznacza to jednak, że do takich przypadków nie dochodzi. Najczęściej w piecach lądują pocięte meble i stolarka okienna.



Za spalanie śmieci grozi mandat od 20 do 500 złotych lub w wyjątkowych przypadkach skierowanie sprawy do sądu, który może ukarać grzywną do 5 tysięcy złotych.