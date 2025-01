Grudziądzanie unikają opłat za śmieci. Władze miasta chcą to zmienić

Celem kwalifikacji jest przede wszystkim określenie zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej i wprowadzenie wymaganych danych do ewidencji. Kwalifikacja… Czytaj dalej »

Obecnie weryfikacja danych jest prawie niemożliwa. Liczba osób w rejestrze, nie jest równa liczbie osób, które złożyły deklarację. - To, że ten system nie działa, radni już wiedzą. To, że brakuje nam w systemie określonej liczby mieszkańców, też wiadomo - mówi Tomasz Smolarek, wiceprezydent Grudziądza. - Zmiany są potrzebne. Opłata za wywóz śmieci nie będzie już naliczana od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Pod uwagę brane są dwa warianty. Opłata od metra kwadratowego oraz od metra sześciennego, czyli od wody. Planowane jest także wprowadzenie ulgi dla seniorów i ubogich mieszkańców Grudziądza. Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Więcej szczegółów w materiale dźwiękowym poniżej:

