43-latek kradł samochody i tablice rejestracyjne. Mężczyznę złapała policja z Grudziądza [wideo]

2025-01-30, 17:25 Redakcja

Policjanci zatrzymali 43-latka, który ukradł trzy samochody. Funkcjonariusze odzyskali pojazdy/fot: KMP w Grudziądzu

Grudziądzcy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał dokonać kradzieży samochodów. W trakcie zatrzymania zabezpieczyli trzy skradzione pojazdy. Zatrzymany odpowie za kradzież z włamaniem i kradzież tablicy rejestracyjnej, za co grozi mu do 10 lat więzienia.

We wtorek (28 stycznia) grudziądzcy policjanci zatrzymali 43-latka, który jest podejrzany o to, że na przełomie 26 i 27 stycznia dokonał włamania do komisu samochodowego na terenie Gminy Grudziądz i miał zabrać w celu przywłaszczenia trzy pojazdy osobowe, narzędzia i części samochodowe.



– Wytężona praca grudziądzkich śledczych pozwoliła na zatrzymanie zamieszanego w tę sprawę mężczyzny, który był znany z wcześniejszych przestępstw związanych z włamaniami. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem oraz kradzieży tablicy rejestracyjnej z innego pojazdu. Teraz może mu grozić kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. Do sprawy sądowej zastosowano wobec niego środki wolnościowe w postaci dozoru i zakazu opuszczania kraju – opisał asp. Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.



W trakcie zatrzymania policjanci odzyskali wszystkie pojazdy oraz pozostałe skradzione mienie, których wartość opiewa na ponad 85 tysięcy złotych.





Policjanci poinformowali, że nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury.