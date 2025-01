Ukradł elektronarzędzia i… teleskop. 44-latkowi z Piotrkowa Kujawskiego grozi więzienie

2025-01-09, 12:18 Redakcja

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi od roku do dziesięciu lat więzienia/fot. KPP Radziejów

– Kilka dni cieszył się łupem 44-letni mieszkaniec Piotrkowa Kujawskiego. Zatrzymali go mundurowi i odzyskali całe skradzione mienie – informuje policja.

Do kradzieży z budynku gospodarczego w Piotrkowie Kujawskim doszło 30 grudnia. Mężczyzna ukręcił kłódkę zabezpieczającą drzwi i ukradł stamtąd elektronarzędzia i teleskop astronomiczny. Poszkodowany wycenił straty na 1600 złotych.



– Policjanci z piotrkowskiego posterunku ustalili i zatrzymali podejrzanego o ten czyn 44-latka. Mężczyzna przyznał się do tego przestępstwa i wskazał, gdzie schował łup. Odzyskano całe skradzione mienie, które zwrócono właścicielowi – przekazuje asp. sztab. Marcin Krasucki.



Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi od roku do dziesięciu lat więzienia.