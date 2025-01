Włocławscy policjanci odzyskali skradziony bagaż. Apelują: Nie ułatwiaj złodziejom zadania!

2025-01-09, 15:48 Redakcja

Policja apeluje, by nie zostawiać bagażu bez nadzoru, a torebki, saszetki, plecaki trzymać blisko siebie, najlepiej z przodu, by mieć je zawsze w zasięgu wzroku/fot. ilustracyjna, Pixabay

29-latek czekał na podróż, kiedy zorientował się, że stracił bagaż. Policjantom szybko udało się namierzyć sprawcę, który skradziony laptop schował pod kurtką.

29-latek zgłosił kradzież, do której miało dojść kilkanaście minut wcześniej w dworcu we Włocławku. – Zajęty rozmową przez telefon, nie zwracał dostatecznej uwagi na swój bagaż i nim zdołał się zorientować, torba podróżna zniknął – relacjonuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.



– Policjanci ustalili rysopis sprawcy i rozpoczęli jego poszukiwania. Patrolując okolicę, zauważyli podobnie wyglądającego mężczyznę, dlatego postanowili z nim porozmawiać. Wtedy wyszło na jaw, że chowa pod kurtką laptop, który wcześniej wyjął ze skradzionego na dworcu bagażu. Z kolei torbę podróżną wraz ze znajdującą się w niej odzieżą wyrzucił w krzaki, ale wkrótce i to mienie zostało odzyskane przez policjantów – przekazuje policjantka. 56-latek został zatrzymany, usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu do pięciu lat więzienia.



– Okazja czyni złodzieja, dlatego nie ułatwiaj mu zadania! – podkreśla policja. Apeluje, by nie zostawiać bagażu bez nadzoru, a torebki, saszetki, plecaki trzymać blisko siebie, najlepiej z przodu, by mieć je zawsze w zasięgu wzroku. Telefonu, portfela ani innych wartościowych rzeczy nie należy nosić w zewnętrznych kieszeniach kurtek czy też w tylnych kieszeniach spodni. – Nie pozostawiaj w samochodzie w widocznym miejscu przedmiotów, które mogą zainteresować potencjalnego złodzieja. Nawet puste pudełko po telefonie, czy nawigacji może zachęcić go do kradzieży, a straty powstałe wskutek wybicia szyby, bądź uszkodzenia zamka mogą znacznie przewyższyć wartość zrabowanego mienia – dodaje nadkom. Seligowska-Ostatek.