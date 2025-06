Głosy w komisji w Grudziądzu przeliczone powtórnie. Potwierdziły się nieprawidłowości

2025-06-17, 14:20 Marcin Doliński/Redakcja

Sąd Najwyższy nakazał ponowne przeliczenie głosów w jeszcze jednej komisji w regionie - w Brześciu Kujawskim/fot. ilustracyjna, Tatiana Adonis, archiwum

Zakończyło się ponowne liczenie głosów w jednej z obwodowych komisji wyborczych w Grudziądzu. W II turze wyborów doszło do nieprawidłowości - po ponownym przeliczeniu okazało się, że wynik Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu.

- Nastąpiła pomyłka. Z protokołu oględzin, który został sporządzony przez asesora sądowego wyznaczonego do rozpoznania tej sprawy, wynika, że komisja dobrze przeliczyła głosy, z tym że nastąpiło przypisanie głosów Karola Nawrockiego Rafałowi Trzaskowskiemu i odwrotnie. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego tak się stało, ale w protokole końcowym przypisano błędnie głosy - informuje Andrzej Antkiewicz, wiceprezes Sądu Rejonowego w Grudziądzu.

- Wysłano odezwę do Sądu Najwyższego – elektroniczne i pisemnie Sąd Najwyższy będzie podejmował decyzję, co dalej - dodaje.



Chodzi o kilkaset głosów.



Sąd Najwyższy nakazał ponowne przeliczenie głosów w jeszcze jednej komisji w regionie - w Brześciu Kujawskim. W całym kraju dotyczy to 13 komisji wyborczych.