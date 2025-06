Prezydent Włocławka zdobył absolutorium. Opozycja z PiS: Papier wszystko przyjmie

2025-06-17, 20:51 Marek Ledwosiński/Redakcja

Prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki/fot. Krzysztof kukucki/Facebook

Za udzieleniem absolutorium wypowiedziały się wszystkie komisje Rady Miasta, a także Regionalna Izba Obrachunkowa. W trakcie samego głosowania za absolutorium opowiedziały się Nowa Lewica i Koalicja Obywatelska. Jedynie opozycyjny wobec prezydenta klub Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał się od głosu.

Tak ten gest tłumaczy lider klubu PiS Jarosław Chmielewski.

- Papier wszystko przyjmie. Rządzący w mieście opisują rzeczywistość, która nie do końca odzwierciedla to, co ma miejsce, czyli jak oceniają to ludzie. Dlatego napisali, że jest wspaniale, natomiast rzeczywistość skrzeczy, i nie jest tak, jak jest opisane w raporcie. W związku z tym taka, a nie inna decyzja radnych Prawa i Sprawiedliwość (...). To nie jest tylko kwestia cyferek i wykonania budżetu, ale to jest kwestia oceny. Jak wygląda miasto, jak oceniamy jego zarządzanie? Przypomnijmy, że pan Kukucki prezydentem jest przez niepełny rok, od maja 2024 roku. Kwestie, które są zapisane w raporcie o stanie miasta, daleko odbiegają od rzeczywistości.



- Nie kryję zadowolenia z faktu, że większość w radzie miasta uznała wykonanie budżetu za właściwe - mówi prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki. - Tym bardziej, że udało nam się ograniczyć deficyt budżetowy w stosunku do zakładanego, przy jednak sporych wydatkach inwestycyjnych, blisko 170 milionów złotych, które zrealizowaliśmy w ubiegłym roku. Dzisiaj zostało ocenione nieco ponad pół roku mojej prezydentury, ale sądząc po wynikach głosowania, mogę ze spokojem, wspólnie, ponad podziałami, dalej realizować wizję lepszego Włocławka.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.