Oto bydgoskie Drzewo Roku. Wzrastało nad kanałem, a teraz żyje na rondzie [zdjęcia]

2025-06-17, 19:28 Radosław Łączkowski/Redakcja

Dąb szypułkowy przy rondzie Grunwaldzkim został bydgoskim Drzewem Roku 2024/fot. Izabela Langner

Dąb szypułkowy przy rondzie Grunwaldzkim został bydgoskim Drzewem Roku 2024. Wolą pani Aleksandry Nawrockiej, która zgłosiła roślinę do konkursu jest, by laureat upamiętniał postać Bolesława Kurzyńskiego, bydgoskiego stomatologa, zamordowanego na początku II wojny światowej.

- Jesteśmy tutaj, aby odsłonić bydgoskie Drzewo Roku 2024 - mówi Emilia Czekała ze Stowarzyszenia MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew. - To już czwarty okaz, który został zaszczycony tym tytułem. Jest to niesamowite drzewo, z tak bogatą historią. Rosło na początku nad Starym Kanałem Bydgoskim - tu kiedyś płynęła woda. Gdy zmieniły się plany na rozwój Bydgoszczy powstało to, co powstało - jak słyszycie państwo, musimy przekrzykiwać ruch uliczny, ale na szczęście to drzewo ocalało.



Zwycięskie drzewo zgłosiła pani Aleksandra Nawrocka. - Jest niesamowite, ma przepiękną historię, jest cudowne. Chciałam przy okazji serdecznie podziękować wszystkim, którzy na to drzewo głosowali: miłośnikom, a przede wszystkim dyrekcji, młodzieży tej wspaniałej szkoły. Każde drzewo ma jakieś imię. Chciałam jeszcze raz prosić państwa z urzędu: mnie się marzy, a myślę, że także kuzynom bohatera, którego mam na myśli - żeby to drzewa nosiło imię Bolesława [przyp. red.] Kurzyńskiego.



Na Drzewo Roku oddano 717 głosów. W 2023 roku ten dąb zajął w konkursie drugie miejsce. Ma prawdopodobnie 250 lat. Przetrwał wycinkę prawie 300 drzew przy zasypywaniu Starego Kanału Bydgoskiego.