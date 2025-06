Rodzice rezygnują ze szczepień dzieci. Eksperci obawiają się, że stracimy odporność populacyjną

Do 56. Bazy Lotniczej w Latkowie pod Inowrocławiem przyleciały pierwsze Apache. Maszyny zostały wypożyczone od USA do celów szkoleniowych dla polskiego wojska… Czytaj dalej »

Wydarzenie zatytułowano „Prawda o szczepieniach od A do Z”. Problem rezygnacji ze szczepień w naszym regionie jest poważny, oceniła Ewa Jankowska, konsultant w dziedzinie epidemiologii dla województwa kujawsko-pomorskiego. – O 100 proc. więcej rodziców nie chce szczepić swoich dzieci. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce dalej, to niestety „zgubimy” tzw. odporność populacyjną, i przede wszystkim wrócą choroby, z którymi poradziliśmy sobie dzięki szczepieniom ochronnymi – mówiła. – Szczepienia padły ofiarą własnego sukcesu – wyeliminowaliśmy choroby zakaźne, stąd te osoby, które chcą żyć „w zgodzie z naturą”, nie widziały tych chorób – uważa Wojciech Koper, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Bydgoszczy. – Szczepienia chronią przed wieloma chorobami zakaźnymi, które stanowią poważny problem epidemiologiczny, ale i zdrowotny – chronią także przed powikłaniami wielu chorób, a w wielu przypadkach także przed zgonami – mówi prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii . Udział w konferencji wziął m.in. główny inspektor sanitarny, Paweł Grzesiowski.

