58 nowych policjantów, wśród nich 17 kobiet. Będą pracowali w całym regionie [zdjęcia]

2025-01-11, 21:00 Redakcja

Ślubowanie nowych policjantów/fot. materiały policji

Ślubowanie policjantów przyjętych do służby odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W szeregi kujawsko-pomorskiej policji wstąpiło 58 funkcjonariuszy.

Wszyscy rozpoczną kurs podstawowy, po zakończeniu którego wrócą do rodzimych jednostek. Wcześniej - podczas uroczystej zbiórki - komendant wojewódzki insp. Jakub Gorczyński przyjął od nich ślubowanie. - Staliście się pełnoprawnymi członkami jednej z najstarszych i największych formacji mundurowych w naszym kraju - mówił. - To my stoimy na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. To my chronimy życie, zdrowie i mienie obywateli. Sam podjąłem tę decyzję ponad 30 lat temu i gdybym musiał decydować dziś – jako młody człowiek - podjąłbym ją bez wahania jeszcze raz.



Do służby przyjęto 58 nowych policjantów, w tym 17 kobiet. Trafią do komend miejskich i powiatowych naszego województwa: 11 do Bydgoszczy, 8 do Torunia, 12 do Włocławka, 3 do Grudziądza, 6 do Inowrocławia, po 2 do Świecia i Tucholi, po 1 do Chełmna, Golubia-Dobrzynia, Nakła nad Notecią, Mogilna, Sępólna Krajeńskiego i Żnina.



Ponadto 7 policjantów trafi do oddziału prewencji policji w Bydgoszczy oraz jedna do samodzielnego pododdziału kontrterorystycznego policji w Bydgoszczy.