Bydgoscy policjanci zatrzymali 51-latka. Prowadził nielegalną uprawę konopi indyjskich [wideo]

51-latek prowadził uprawę konopi indyjskich. Został zatrzymany przez policję również za posiadanie suszu roślinnego/fot: KMP w Bydgoszczy

Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przejęli ponad kilogram zabronionych środków oraz 22 krzewy konopi indyjskich. Ich 51-letni właściciel usłyszał zarzuty, a prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe.

– Wszystko zaczęło się od ustaleń funkcjonariuszy, którzy we wtorek (7 stycznia) skierowali swoje kroki do miejsca zamieszkania 51-latka z Osowej Góry w Bydgoszczy. Zauważyli go, podjeżdżającego autem pod ustalony adres. Po jego wylegitymowaniu i potwierdzeniu personaliów, policjanci pojechali wraz z nim na teren jednego z ogródków działkowych w powiecie bydgoskim. Tam na potwierdzenie swoich podejrzeń nie musieli długo czekać – relacjonowała kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



W jednym z pomieszczeń, w specjalnie przystosowanych namiotach materiałowych, ujawnili uprawę 22 krzewów konopi indyjskich, instalację oraz różnego rodzaju przedmioty służące do uprawy.



Mundurowi zabezpieczyli również susz roślinny o wadze ponad 1,2 kilograma. Przeprowadzone wstępne badania narkotesterem potwierdziły, że to marihuana.



51-latek trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków oraz uprawy konopi indyjskich.



W czwartek (9 stycznia) prokurator, po przesłuchaniu mężczyzny, zastosował wobec niego dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Bydgoszczanin nie może również opuszczać kraju. Grozi mu do 10 lat więzienia.