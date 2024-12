Bydgoscy policjanci przejęli ponad siedem kilogramów narkotyków. 54-latkowi grozi 10 lat więzienia

2024-12-31, 20:27 Redakcja

Bydgoscy policjanci przejęli około siedem kilogramów narkotyków. 54-latkowi grozi do 10 lat więzienia/fot: KMP w Bydgoszczy

Policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej zatrzymali 54-latka, który posiadał ponad siedem kilogramów różnego rodzaju narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad pół miliona złotych.

– Mężczyznę namierzyli na jednym z parkingów przy ulicy Kruszwickiej w Bydgoszczy. Tam też doszło do jego zatrzymania. Następnie funkcjonariusze pojechali do jego miejsca zamieszkania i wówczas na potwierdzenie swoich podejrzeń nie musieli długo czekać. Podczas przeszukania zaparkowanej na posesji mazdy policjanci zabezpieczyli ponad kilogram kryształu 3CM-C, pół kilograma haszyszu, ponad 330 gramów marihuany i 100 gramów kokainy, a także 214 tabletek MDMA o wadze ponad 95 gramów – relacjonowała kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



Łączna waga znalezionych substancji u 54-latka, to ponad dwa kilogramy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Okazało się, że na tym nie koniec.



Jeden z policjantów wykrył kolejne niedozwolone środki. Trop prowadził do innego pojazdu użytkowanego przez podejrzanego. W volkswagenie polo, zaparkowanym na jednej z ulic na bydgoskim Miedzyniu, funkcjonariusze ujawnili niemal pięć kilogramów środków odurzających – głównie kryształu 3CMC (ponad 4,8 kilograma) oraz marihuany (ponad 100 g).



– 54-latek odpowie za posiadanie ponad siedmiu kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad pół miliona złotych. Na wniosek policjantów i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował mieszkańca powiatu bydgoskiego na najbliższe trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności – dodała Kowalska.



W mijającym roku bydgoscy funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie niemal 70 kilogramów różnego rodzaju narkotyków o czarnorynkowej wartości około 5,5 miliona złotych.