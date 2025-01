44-latek ze Świecia był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Złapano go w Holandii [wideo]

Na szóstym kilometrze drogi S10 w Toruniu doszło do kolizji: ciężarówka uderzyła w pojazd stojący na pasie awaryjnym, a następnie wpadła do rowu. Czytaj dalej »

- To znakomite miejsce, gdzie mogą spotykać się pokolenia - mówi o Niebieskiej Kamienicy prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok. To właśnie tutaj ma powstać… Czytaj dalej »

Mieszkaniec Świecia od ponad dwóch lat poszukiwany był przez sąd w Świeciu. – Mężczyzna w 2018 roku usłyszał wyrok 5 lat pozbawienia wolności za przestępstwa gospodarcze popełnione w latach 2008 – 2011 w ramach prowadzenia działalności zarejestrowanej na inną osobę. W celu osiągnięcia korzyści majątkowej posłużył się kilkuset nierzetelnymi fakturami VAT, które fałszywie dokumentowały, niemające w rzeczywistości miejsca, zakupy i usługi. W konsekwencji doprowadził do uszczuplenia wymaganych należności publicznoprawnych o kwotę ponad 11 milionów złotych, z czego uczynił sobie stałe źródło dochodu. Od tamtego czasu 44-letni świecianin unikał „odsiadki” – relacjonowała kom. Joanna Tarkowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu. Sprawę poszukiwania mężczyzny prowadzili mundurowi w Świeciu. Czynności były długie i żmudne, także ze względu na miejsce ukrywania się poszukiwanego. Na wniosek policji ze Świecia Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał za poszukiwanym Europejski Nakaz Aresztowania. Za pośrednictwem Zespołu ds. Międzynarodowej Współpracy Policji WWK KWP w Bydgoszczy i bieżącej wymiany informacji 44-latek został zatrzymany na terenie Holandii. Po wszczęciu procedury ekstradycyjnej, w piątek (10 stycznia), policjanci z Wydziału Konwojowego Biura Prewencji Komendy Głównej Policji zrealizowali konwój zatrzymanego do Polski. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.