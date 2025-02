Kolizja z udziałem busa pełnego dzieci. Zderzył się z drugim w powiecie grudziądzkim

2025-02-20, 08:55 Wiktor Sobociński/Redakcja

Do kolizji dwóch busów doszło blisko szkoły w Boguszewie w powiecie grudziądzkim/fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, Facebook

Do kolizji dwóch busów doszło blisko szkoły w Boguszewie w powiecie grudziądzkim. W pierwszym pojeździe jechało około 20 dzieci. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Jak doszło do kolizji? - 42-letni kierowca busa, który przewoził dzieci wycofywał pojazd z terenu tamtejszej szkoły na drogę publiczną i nie zauważył jadącego tą drogą drugiego busa marki Peugeot – relacjonuje asp. Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. - Peugotem kierował 30-latek i doprowadził do drobnej kolizji. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń.



Sprawca zdarzenia – 42-letni kierowca – nie poczuwa się do winy, dlatego sprawa będzie miała swój finał w sądzie. - Sąd Rejonowy oceni, kto tak naprawdę przyczynił się do tego zdarzenia – mówi policjant. Wszystkie dzieci bezpiecznie dotarły do szkoły.