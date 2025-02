Tramwajem przez bydgoskie Szwederowo. Zezwolenie na budowę trasy wydane

2025-02-14, 11:01 Redakcja

Wizualizacja trasy tramwajowej na Szwederowie/UMB

Bydgoski ratusz otrzymał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla trasy tramwajowej na Szwederowie. Torowisko ma prowadzić od ronda Kujawskiego do ronda Grunwaldzkiego.

Miasto zapowiada, że jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na prace budowlane.

Pierwszym etapem będzie budowa trasy do ul. Bielickiej. – Wymaga to dostosowania ciągu ulicy Solskiego do przekroju dwujezdniowego, z obustronnymi chodnikami, drogami rowerowymi i torowiskiem po środku wraz z budową pętli tramwajowo-autobusowej przy ul. Bielickiej – przekazuje urząd miasta.



Na rondzie Kujawskim powstaną dwa kolejne przystanki tramwajowe, przebudowana zostanie infrastruktura podziemna. – Część ulic poprzecznych zostanie rozbudowana lub przebudowana w celu upłynnienia ruchu tramwajowego i samochodowego – zapowiada ratusz. Powstaną przejścia dla pieszych: między rondem Kujawskim a ul. Lenartowicza, na wysokości centrum handlowego, i na wysokości ul. Konopnej.



W planach są elementy zmniejszające hałas i drgania, zadaszony parking rowerowy w obrębie pętli przy ul. Bielickiej i kieszeniowe parki wzdłuż ul. Solskiego. Mają powstać też zielone przystanki.



– Za ul. ks. Skorupki planowane torowisko zakończy się ślepo, a ulica Solskiego zostanie sprowadzona do istniejącego przekroju jednojezdniowego. To rozwiązanie z myślą o realizacji II etapu inwestycji w kolejnych latach – tj. trasy tramwajowej wzdłuż ul. Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej aż do ronda Grunwaldzkiego. W tym newralgicznym miejscu wprowadzone zostaną też tymczasowo buspasy, które usprawnią przejazd autobusom – czytamy w komunikacie urzędu miasta.