Niepełnosprawni najlepiej wiedzą, jak poprawić swój los. Ten projekt jest dla nich

2025-02-18, 07:01 Tatiana Adonis/Redakcja

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, z różnymi niepełnosprawnościami. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą zrobić coś dla swojej społeczności mogą liczyć na wsparcie doświadczonych doradców. Na tym polega projekt: „Działaj lokalnie bez barier”. Można się jeszcze zgłaszać.

Kto najlepiej zna problemy osób niepełnosprawnych? Osoby, które same funkcjonują w tym środowisku. Projekt ma wyłonić z tego grona liderów, którzy będą mogli wziąć sprawy w swoje ręce.

- Oferta skierowana jest do osób pełnoletnich z niepełnosprawnościami, które chcą rozwiązać jakiś problem z swoim otoczeniu - mówi Magdalena Jasińska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

A te problemy to m.in.: niedostosowane budynki urzędów, brak tłumaczy języka migowego, brak audiodeskrypcji czy nieodśnieżony chodnik. To bariery, z którymi muszą mierzyć się na co dzień osoby z niepełnosprawnościami. Poza tym, w instytucjach, radach miast czy gmin często brakuje ich reprezentantów.

Uczestnicząc w projekcie osoby niepełnosprawne zdobędą wiedzę i kompetencje, dzięki którym będą mogły urealnić swoje pomysły.

- Otrzymają od nas wsparcie szkoleniowe, będą mogły pracować z mentorami, którymi są też osoby z niepełnosprawnościami, dzięki czemu znają one problemy tej grupy i wiedzą jak ją wspierać - dodaje Magdalena Jasińska.



Projekt potrwa do czerwca. Może w im wziąć udział 10 osób. Bezpłatne warsztaty odbędą się w Toruniu. Osoby spoza miasta mogą liczyć na zwrot kosztów podróży. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lutego.



Formularz zgłoszeniowy jest: TUTAJ