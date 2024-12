Powrót z sylwestra w Toruniu kolejami regionalnymi. Samorząd już zamówił pociągi

2024-12-30, 07:00 Redakcja

W Toruniu odbędzie się sylwester z Polsatem

Sześć pociągów specjalnych spółek Arriva RP i Polregio zamówionych przez samorząd województwa w nocy 1 stycznia 2025 roku odwiezie do domów uczestników „Sylwestrowej Mocy Przebojów", którzy nowy rok powitają na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

– Zależy nam, aby uczestnicy koncertu po powitaniu nowego roku bezpiecznie wrócili do swoich domów. Rozwieziemy pasażerów do ponad siedemdziesięciu miast i miejscowości na Kujawach i Pomorzu – powiedział marszałek Piotr Całbecki.



Składy odjadą ze stacji Toruń Wschodni, Toruń Miasto i Toruń Główny do Nakła nad Notecią, Tucholi, Mogilna, Jabłonowa Pomorskiego, Skępego (powiat lipnowski) i Kalisk Kujawskich (powiat włocławski). W kierunku Nakła i Tucholi pojadą składy podwójne.



Toruń Wschodni – Nakło nad Notecią przez Bydgoszcz odjazd o 1:00

Toruń Wschodni – Mogilno przez Inowrocław odjazd o 1:35

Toruń Wschodni – Kaliska Kujawskie przez Włocławek odjazd o 1:15

Toruń Główny – Jabłonowo Pomorskie przez Wąbrzeźno odjazd o 1:35

Toruń Główny – Tuchola przez Grudziądz odjazd o 0:58

Toruń Główny – Skępe przez Lipno odjazd o 1:18

Dojazd do Dworca Głównego autobusami linii nr C i S.

Dojazd do Dworca Toruń Miasto tramwajami linii nr 1 i 5.

Dojście piesze z Rynku Staromiejskiego 1,7 km – ok. 17 min.

Parkingi





Przygotowanych zostanie 19 parkingów w różnych lokalizacjach Torunia, które dysponują łącznie 4629 miejscami postojowymi.

Dostępne będą m.in. parkingi Park&Ride przy ul. Olimpijskiej i Dziewulskiego, przy placu św. Katarzyny, parking CKK Jordanki, parking pod mostem na Bulwarze Filadelfijskim oraz na placu Cyrkowym.





Bilety parkingowe P&R uprawniają do korzystania z parkingów, ale także przejazdów wszystkimi środkami komunikacji miejskiej – 31 grudnia parkowanie, tak jak i przejazd komunikacją, są bezpłatne.





Najwięcej miejsc parkingowych będzie dostępnych przy Centrum Handlowym Kometa przy ul. Grudziądzkiej (833 miejsca), przy Motoarenie (600, ul. Pera Jonssona 7), przy Arenie Toruń (446 parking podziemny + 295 parking zewnętrzny + 20 miejsc dla autobusów, ul. gen. J. Bema 73-89), przy galerii Copernicus (460, ul. Zółkiewskiego 15), przy placu św. Katarzyny (287) oraz przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (250, ul. Wileńska).

Publiczność będzie wpuszczana na teren imprezy 31 grudnia, od godz. 17:00. Zabawa ma się rozpocząć o godz. 20:00 - także o tej godzinie rozpocznie się transmisja na antenie Polsatu. Warto wiedzieć, że teren imprezy masowej (wygrodzony płotkami zaporowymi) obejmuje: Rynek Staromiejski, ul. Chełmińska (na odcinku od ul. Szewskiej do ul. Fosa Staromiejska), ul. Żeglarska (na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Św. Jana), ul. Różana (na odcinku od Rynku Staromiejskiego do ul. Piekary).