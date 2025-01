Ponad 4,5 tysiąca zgłoszeń w 2024 roku. Na czele listy: prędkość, parkowanie, alkohol

2025-01-03, 15:42 Redakcja

Kontrole prędkości w Bydgoszczy i powiecie/fot. Tatiana Adonis/archiwum

Od ponad ośmiu lat mieszkańcy Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego zgłaszają przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przez cały zeszły rok zgłosili 4546 różnego rodzaju sytuacji, które ich zaniepokoiły.

Jak wynika z analizy działania KMZB, najczęściej zgłaszane w 2024 roku bydgoskim policjantom problemy dotyczą przekraczania dozwolonej prędkości (1613 zgłoszeń), nieprawidłowego parkowania (1067), spożywania alkoholu (561) czy niewłaściwej infrastruktury drogowej (423). Łącznie we wszystkich kategoriach, od początku roku policjanci odnotowani 4546 zgłoszeń. Wspomniane kategorie niemal niezmiennie są najczęściej zgłaszanymi od początku funkcjonowania tego narzędzia.



To jednak niejedyne aspekty zgłoszeń. Część z nich dotyczy obszarów tematycznych, których rozwiązanie leży również w gestii innych podmiotów. Przykładem mogą być zgłoszenia dotyczące złego oznakowania drogi. Po potwierdzeniu takiego stanu, mundurowi przekazują informację na ten temat do zarządcy drogi i to on jest uprawniony przez ustawodawcę do zmiany oznakowania.





mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji

