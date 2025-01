Jedni mundur zamawiają, inni odkurzają. W regionie coraz więcej chętnych do pracy w Policji

2025-01-03, 11:52 Monika Siwak/Redakcja

Wzrasta zainteresowanie służbą w Policji. W 2024 roku w całym kraju przyjęto do pracy ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Wzrasta zainteresowanie służbą w Policji. W 2024 roku w całym kraju przyjęto do pracy ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy - to o ponad tysiąc więcej niż rok wcześniej. W Kujawsko-Pomorskiem zatrudniono 306 policjantów - o 70 więcej niż w 2023 i w 2022 roku.

- Rzeczywiście, widzimy wzrost zainteresowania służbą w policji - mówi mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. - Pokazują to podania złożone o przyjęcie do służby w policji, których w 2024 roku mieliśmy ponad 1200, a w 2023 roku było ich niewiele ponad 900.



Jak podkreśla Monika Chlebicz, pewne ułatwienia, jeśli chodzi o przyjęcie do służby, mają funkcjonariusze, którzy odeszli. - One są różne, w zależności od tego jak wiele lat upłynęło od czasu odejścia ze służby: do trzech lat, i od trzech do pięciu lat. Ogólnie rzecz biorąc byli funkcjonariusze są zwolnieni z testu wiedzy, z badań psychologicznych, nie zdają też testu sprawności. Na dzień 1 stycznia wakat w kujawsko-pomorskiej policji sięga mniej więcej 7 procent. Mamy około 400 wolnych etatów - podaje rzeczniczka kujawsko-pomorskiej Policji.



Zmiany w prawie mają zachęcać do powrotu do służby emerytowanych policjantów. Chętni do służby mogą zgłaszać się do każdej Komendy.



Tymczasem policyjne związki zawodowe w grudniu podjęły protest. Domagają się przede wszystkim 15 procentowej podwyżki. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, planowana jest w tym roku 5-procentowa podwyżka. Budżet policji ma być o 41 procent większy niż w 2023 roku.