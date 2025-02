Interesujesz się służbą w Policji? Podbydgoskie komisariaty zapraszają na drzwi otwarte

2025-02-10, 07:51 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Drzwi otwarte w komisariacie w Koronowie odbędą się 13 lutego/fot. Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Jak wygląda praca w Policji, jakie wymagania stawia się kandydatom, jakie są wynagrodzenia mundurowych? Między innymi tego będzie można dowiedzieć się w trzech podbydgoskich komisariatach pod drzwi otwartych.

– Po raz pierwszy drzwi otwarte dla zainteresowanych służbą odbędą się w Koronowie, Solcu Kujawskim i Białych Błotach – mówi kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



– Policjanci., którzy będą na miejscu, ale też pracownicy cywilni Policji, będą w stanie udzielić więcej szczegółów: jakie złożyć dokumenty, jaka jest ścieżka, co jest dodatkowo punktowane przy doborze, jakie zaświadczenia – np. o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych bądź wynikających z naszych zainteresowań – wylicza.



Jak informuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, na zainteresowanych służbą czeka w naszym województwie 418 wakatów. – To mogą być komendy miejskie, powiatowe, ale także Oddział Prewencji Policji czy Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny. Na przykład w Grudziądzu tworzona będzie kolejna już Kompania Oddziału Prewencji Policji – zapowiada.



Drzwi otwarte odbędą się najpierw w komisariacie w Koronowie – 13 lutego, następnie 18 lutego w Solcu Kujawskim i 19 lutego w komisariacie w Białych Błotach. Będą trwać od 12:00 do 14:00.



Niezależnie od drzwi otwartych, nabór kandydatów do Policji odbywa się przez cały rok. Podanie można złożyć w każdym terminie.