Policja zaprasza w swoje szeregi. W regionie jest blisko 400 wakatów [Rozmowa Dnia]

2025-02-03, 09:06 Maciej Wilkowski/Redakcja

Komendant wojewódzki Policji inspektor Jakub Gorczyński/fot. Radosław Łączkowski

Zwiększenie liczby policjantów w regionie – to jeden z celów, jaki stawia sobie w tym roku Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Inspektor Jakub Gorczyński dokładnie rok temu został szefem kujawsko–pomorskiej policji. – W Grudziądzu powstanie kompania oddziału prewencji – poinformował w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK.

– Mamy taką kompanię w Toruniu, we Włocławku. Kompania to 94 policjantów. W tym roku chcemy budować czwartą kompanię, której miejscem stacjonowania będzie Grudziądz. Kadrę do pierwszego plutonu tej kompanii już mamy wyselekcjonowaną z policjantów już doświadczonych, którzy mogliby z dnia na dzień rozkazem być przeniesieni do tej jednostki, natomiast myślę, że etaty dostaniemy w najbliższym czasie – myślę tu o 1 marca lub o 1 kwietnia – pierwsze 24 etaty w tym czasie powinny do garnizony przyjść.



Na początek kompania będzie zlokalizowana w siedzibie grudziądzkiej Komendy Miejskiej Policji, potem przeniesie się do obiektów, które policjanci przejmą od strażaków.



W naszym regionie jest prawie 4100 policjantów. To o 74 więcej, niż rok wcześniej. Do obsadzenia jest 386 wakatów.



Całej rozmowy można wysłuchać poniżej.