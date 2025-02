Pobicie, kradzieże w sklepach i włamanie do auta. 12 zarzutów dla 30-latka z Grudziądza

2025-02-03, 15:17 Redakcja

Mężczyzna został zatrzymany, przedstawiono mu 12 zarzutów/fot. ilustracyjna, Pixabay

Na trzy miesiące został aresztowany 30-letni mieszkaniec Grudziądz. Mężczyzna jest podejrzany o popełnienie szeregu przestępstw – usłyszał łącznie 12 zarzutów.

Do przestępstw miało dojść na przełomie grudnia i stycznia. Chodzi między innymi o kradzieże, kradzieże z włamaniem, groźby karalne, pobicie, krótkotrwałe użycie pojazdu i niezatrzymanie się do kontroli drogowej.



- Zatrzymany mężczyzna miał między innymi włamać się do samochodu osobowego w centrum miasta, gdzie miał dokonać zaboru w celu przywłaszczenia gotówki w wielu walutach, na łączna kwotę opiewająca na ponad 43 tys. złotych – informuje asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.



- Za teren swojego działania obrał sobie również sklepy na terenie miasta, gdzie miał dokonywać kradzieży kosmetyków w drogerii w jednej z grudziądzkich galerii i innych artykułów między innymi w sklepie zoologicznym. Jednocześnie podczas kradzieży w tych miejscach miał dopuszczać się gróźb karalnych na pracownikach tych sklepów – dodaje.



Dwa razy uciekł także przed kontrolą „drogówki”, mimo sygnałów do zatrzymania się, powodując zagrożenie w ruchu drogowym. - Żmudna praca „dochodzeniowców” i zebrany przez nich materiał dowodowy pozwolił na wytypowanie i ustalenie miejsca przebywania 30-latka – przekazuje asp. Kowalczyk.



