Funkcjonariusz z naszego regionu nagrodzony w ogólnopolskim konkursie „Policjant, który mi pomógł”

2025-07-24, 21:24 Jolanta Fischer/Redakcja

Aspirant Łukasz Kowalczyk (pierwszy z prawej) otrzymał nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Policjant, który mi pomógł”/fot: nadesłane

Pamiątkową statuetkę otrzymał asp. Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. To symboliczne podziękowanie za pomoc kobiecie, która znajdowała się w kryzysie emocjonalnym.

– Na co dzień sama działa na rzecz osób niepełnosprawnych, a mnie udało się ją wesprzeć w trudnym momencie. To ona nominowała mnie do nagrody – mówił asp. Łukasz Kowalczyk.



– Jest przede wszystkim dla mnie ogromnym wzruszeniem, ale też zaskoczeniem. To po prostu część służby. Wystarczy być tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy. Nigdy nie robiłem tego dla nagród, ale takie uznanie daje dużo siły i motywacji. To wyróżnienie jest też dla wszystkich moich kolegów i koleżanek, bo wiem, że wielu z nas każdego dnia robi coś dobrego – dodał.



– Ludzie często widzą tylko stronę interwencji, a nie to, że za każdą z nich stoi czyjeś życie. Jeśli potrafimy pomóc nie tylko zgodnie z procedurą, ale też po prostu po ludzku porozmawiać, jak to było w tym przypadku. Do tego lauru zgłosiła mnie osoba, która znajdowała się w kryzysie emocjonalnym. To znaczy, że robimy dobrze to, do czego jesteśmy powołani – opisał asp. Kowalczyk.



Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano łącznie 172 zgłoszenia. Nagrody otrzymało funkcjonariuszy.