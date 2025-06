46-latek prowadził motorower w Grudziądzu po alkoholu i złamał zakaz. Trafi prosto do więzienia

– W poniedziałek (2 czerwca) około godziny 21:30 policjanci z grudziądzkiej „drogówki” zatrzymali do kontroli na ulicy Cegielnianej motorowerzystę. W trakcie czynności od 46-latka wyczuli woń alkoholu. Badanie na jego zawartość wykazało blisko 2,5 promila – podał asp. Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Dodatkowo, po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że ciąży na nim sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kierowca został zatrzymany i doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Mundurowi wdrożyli tryb przyspieszony, w ramach którego w ciągu 48 godzin podejrzany musi stanąć przed obliczem sądu. W środę (4 czerwca) mężczyzna został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Grudziądzu, gdzie usłyszał wyrok czterech miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, przepadek pojazdu oraz grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

