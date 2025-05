22-latek pod wpływem narkotyków wjechał autem w dzieci. Mężczyzna trafił do aresztu [wideo]

2025-05-23, 13:14 Redakcja

22-latkowi grozi nawet do 10 lat więzienia/fot: KMP w Bydgoszczy

22-latek z powiatu chojnickiego odpowie za spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym, w której ucierpiało dwoje dzieci, a do tego prowadzenie pojazdu pod wpływem metaamfetaminy, ucieczkę z miejsca wypadku oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Policjanci z Koronowa zatrzymali go w czwartek (22 maja).

22 maja około 13:50 dyżurny koronowskich policjantów został powiadomiony o zdarzeniu, do którego doszło na ulicy Tucholskiej w Mąkowarsku, w powiecie bydgoskim. Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący samochodem osobowym wjechał w grupę dzieci idących chodnikiem wraz z opiekunem.



– Natychmiast na miejsce zostały skierowane patrole. Policjanci wstępnie potwierdzili, że nieznany mężczyzna, jadący granatowym fiatem stilo, po pokonaniu łuku drogi z nadmierną prędkością, utracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik, gdzie uderzył w ogrodzenie, znak drogowy, a następnie potrącił dwoje dzieci, które szły w grupie szkolnej 18-osobowej pod nadzorem opiekuna. Kierujący bezpośrednio po zdarzeniu odjechał, nie zatrzymawszy się i nie udzieliwszy pomocy poszkodowanym. Na ulicę Tuchowską zostało wezwane pogotowie. Medycy, po zbadaniu dzieci, dwoje z nich zabrali do szpitala – poinformowała kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



Błyskawicznie rozpoczęto poszukiwania sprawcy. Niecałą godzinę po zdarzeniu policjanci ustalili dane personalne kierowcy fiata. Podejrzewany o spowodowanie zdarzenia 22-latek z powiatu chojnickiego został zatrzymany nieopodal miejsca zamieszkania.



Policjanci skontrolowali jego stan pod kątem zawartości alkoholu oraz innych zabronionych substancji w organizmie. Przeprowadzone wstępne badanie narkotesterem wykazało, że prowadził auto, będąc pod działaniem metaamfetaminy.



22-latek trafił do szpitala, gdzie została mu pobrana krew do badań, a następnie do policyjnego aresztu.



W piątek (23 maja) policjanci, za pośrednictwem prokuratora, kierują wniosek do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.



Grozi mu do kara do 10 lat pozbawienia wolności.