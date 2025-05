Pod Bydgoszczą kierowca wjechał w grupę dzieci i uciekł. Policja już go ma!

2025-05-22, 15:44 Marta Kocoń

22-latek uciekł z miejsca zdarzenia i złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów/grafika ilustracyjna

Dwoje dzieci trafiło do szpitala po tym, jak zostały potrącone na chodniku w Mąkowarsku. Kierujący 22-latek uciekł z miejsca zdarzenia - okazało się, że miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Do zdarzenia doszło przed godz. 14:00. – Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna wjechał w grupę dzieci. Na miejscu okazało się, że kierujący fiatem, wyjeżdżając z łuku drogi, wjechał na chodnik, którym szły dzieci wraz z opiekunem, dzieci zmierzały do szkoły. Niestety, dwoje dzieci zostało przez mężczyznę zahaczone. Trafiły po opiekę lekarzy, do szpitala – mówi kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej bydgoskiej komendy policji.



– Natychmiast ruszyły poszukiwania mężczyzny, ponieważ bezpośrednio po zdarzeniu, odjechał. Jego dane zostały ustalone, został zatrzymany przez policjantów z Koronowa – informuje policjantka.



Okazało się, że kierowca, 22-latek z powiatu chojnickiego, stracił wcześniej prawo jazdy i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Był trzeźwy, zostanie mu pobrana krew do badań na obecność środków psychoaktywnych.



Nie wiadomo jeszcze, jakie zarzuty usłyszy – do sprawy wrócimy.