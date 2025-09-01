Policja z Inowrocławia szuka dwóch mężczyzn w związku z pobiciami

2025-09-01, 13:36 Redakcja

Policja z Inowrocławia prosi o kontakt w związku z pobiciami/Fot. Ilustracyjne / Pixabay

Inowrocławska policja prowadzi postępowanie pod nadzorem prokuratury, dotyczące uszkodzeń ciała i kieruje apel do świadków o kontakt.

Jeśli ktoś rozpoznaje dwóch mężczyzn ze zdjęć (poniżej), proszony jest o pilny kontakt z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu pod numerem telefonu 47 7528 357 lub całodobowo z dyżurnym policji pod numerem 47 7528 210, powołując się na numer sprawy WDŚ 693/25.



– Do zdarzeń doszło 10 czerwca około godz. 13:00 w Inowrocławiu przy ulicy Wojska Polskiego w rejonie przystanku. Tam jeden z mężczyzn został zaatakowany i uderzony przez mężczyznę ubranego na czarno. Tego samego dnia około godz. 13:20 przy al. Niepodległości dwóch mężczyzn, jeden ubrany w odzież koloru czarnego, drugi koloru szarego, pobili kolejnego mężczyznę – opisuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.



Z uwagi na to, że oba zdarzenia są ze sobą powiązane, zostały one połączone w jedno postępowanie. Policja poszukuje zatem dwóch mężczyzn, którzy są widoczni na zdjęciach.