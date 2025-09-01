Policja z Inowrocławia szuka dwóch mężczyzn w związku z pobiciami

Policja z Inowrocławia prosi o kontakt w związku z pobiciami/Fot. Ilustracyjne / Pixabay
Inowrocławska policja prowadzi postępowanie pod nadzorem prokuratury, dotyczące uszkodzeń ciała i kieruje apel do świadków o kontakt.
Jeśli ktoś rozpoznaje dwóch mężczyzn ze zdjęć (poniżej), proszony jest o pilny kontakt z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu pod numerem telefonu 47 7528 357 lub całodobowo z dyżurnym policji pod numerem 47 7528 210, powołując się na numer sprawy WDŚ 693/25.
– Do zdarzeń doszło 10 czerwca około godz. 13:00 w Inowrocławiu przy ulicy Wojska Polskiego w rejonie przystanku. Tam jeden z mężczyzn został zaatakowany i uderzony przez mężczyznę ubranego na czarno. Tego samego dnia około godz. 13:20 przy al. Niepodległości dwóch mężczyzn, jeden ubrany w odzież koloru czarnego, drugi koloru szarego, pobili kolejnego mężczyznę – opisuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.
Z uwagi na to, że oba zdarzenia są ze sobą powiązane, zostały one połączone w jedno postępowanie. Policja poszukuje zatem dwóch mężczyzn, którzy są widoczni na zdjęciach.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę