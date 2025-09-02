Policja rozbiła grupę zajmującą się kradzieżami i paserstwem samochodów [zdjęcia + wideo]

2025-09-02, 10:49 Redakcja / Damian Klich

Zatrzymano łącznie sześć osób w wieku od 41 do 54 lat. / Fot. Materiały policji

Sześć osób zatrzymanych, a pięć z nich aresztowanych na najbliższe trzy miesiące. To efekt działań policjantów z Bydgoszczy. Odzyskano również siedem skradzionych pojazdów z terenu Polski i Niemiec.

W połowie sierpnia (19.08) funkcjonariusze uderzyli jednocześnie w kilka miejsc na terenie kujawsko-pomorskiego, głównie w powiecie inowrocławskim oraz radziejowskim, a także w dwóch miejscach w województwie łódzkim. Funkcjonariusze natrafili na tzw. „dziuple samochodowe” lub magazynami z setkami części z rozebranych aut.



Odzyskano i zabezpieczono w całości siedem pojazdów marki Mercedes Sprinter oraz Renault Master skradzionych na terenie Polski, a także Niemiec. W powiecie inowrocławskim zabezpieczono również skradzioną maszynę budowlaną oraz „świeżo” pociętego skradzionego jeepa.



Dzięki udziałowi biegłych z zakresu mechanoskopii udało się odczytać przerobione numery identyfikacyjne na zabezpieczonych częściach samochodowych. W ten sposób policjanci ustalili, że pochodzą od kilkudziesięciu pojazdów skradzionych w Polsce i w Niemczech.



Dodatkowo w miejscu zamieszkania 45-latka, który zarządzał przestępczym interesem, policjanci ujawnili, w specjalnie ukrytym w ścianie sejfie, sprzęt specjalistyczny do pokonywania zabezpieczeń pojazdów.



Zatrzymano łącznie sześć osób w wieku od 41 do 54 lat. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Następnie zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Tam postawiono im zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży oraz paserstwa. W przypadku 45-letniego mieszkańca powiatu inowrocławskiego zarzut dotyczył kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.



Oskarżyciel po ich przesłuchaniu postanowił, wobec pięciu podejrzanych, wnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował ich na najbliższe trzy miesiące.

