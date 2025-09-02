Policja rozbiła grupę zajmującą się kradzieżami i paserstwem samochodów [zdjęcia + wideo]

Zatrzymano łącznie sześć osób w wieku od 41 do 54 lat. / Fot. Materiały policji
Sześć osób zatrzymanych, a pięć z nich aresztowanych na najbliższe trzy miesiące. To efekt działań policjantów z Bydgoszczy. Odzyskano również siedem skradzionych pojazdów z terenu Polski i Niemiec.
W połowie sierpnia (19.08) funkcjonariusze uderzyli jednocześnie w kilka miejsc na terenie kujawsko-pomorskiego, głównie w powiecie inowrocławskim oraz radziejowskim, a także w dwóch miejscach w województwie łódzkim. Funkcjonariusze natrafili na tzw. „dziuple samochodowe” lub magazynami z setkami części z rozebranych aut.
Odzyskano i zabezpieczono w całości siedem pojazdów marki Mercedes Sprinter oraz Renault Master skradzionych na terenie Polski, a także Niemiec. W powiecie inowrocławskim zabezpieczono również skradzioną maszynę budowlaną oraz „świeżo” pociętego skradzionego jeepa.
Dzięki udziałowi biegłych z zakresu mechanoskopii udało się odczytać przerobione numery identyfikacyjne na zabezpieczonych częściach samochodowych. W ten sposób policjanci ustalili, że pochodzą od kilkudziesięciu pojazdów skradzionych w Polsce i w Niemczech.
Dodatkowo w miejscu zamieszkania 45-latka, który zarządzał przestępczym interesem, policjanci ujawnili, w specjalnie ukrytym w ścianie sejfie, sprzęt specjalistyczny do pokonywania zabezpieczeń pojazdów.
Zatrzymano łącznie sześć osób w wieku od 41 do 54 lat. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Następnie zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Tam postawiono im zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży oraz paserstwa. W przypadku 45-letniego mieszkańca powiatu inowrocławskiego zarzut dotyczył kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
Oskarżyciel po ich przesłuchaniu postanowił, wobec pięciu podejrzanych, wnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował ich na najbliższe trzy miesiące.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę