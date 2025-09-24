Napad w tunelu dworca Bydgoszcz-Główna. Złodziej wyrwał podróżnemu komórkę

2025-09-24, 16:35 Redakcja

SOk-iści, dzięki pomocy świadka odzyskali telefon ukradziony podróżnemu/fot. SOK/Facebook

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed południem. Funkcjonariusze SOK zauważyli w podziemnym przejściu dwóch szarpiących się mężczyzn. Jednym z nich był pracownik Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy, drugim sprawca kradzieży. Pracownik kolei twierdził, że jest to złodziej, który chwilę wcześniej ukradł podróżnemu smartfon.

Podczas interwencji patrolu SOK sprawca kradzieży zachowywał się agresywnie i używał wulgaryzmów. Na miejsce został wezwany patrol policji, który przejął ujętego.

Poszkodowany podróżny, obecny przy przekazaniu sprawcy Policji potwierdził, że telefon jest jego własnością. Wartość skradzionego mienia oszacował na 5500 złotych. Smartfon został zwrócony poszkodowanemu.

Dalsze czynności prowadzi Komisariat Policji Bydgoszcz Śródmieście. Za popełnione przestępstwo 54-letniemu mieszkańcowi Bydgoszczy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.



źr. SOK